Нацбанк цьогоріч не застосовуватиме заходи впливу до небанків, які протермінують подання звітів 

Національний банк продовжив термін дії незастосування заходів впливу за несвоєчасне подання небанківськими установами фінансової та консолідованої фінансової звітності на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке рішення відповідає закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".

У регуляторі додали, що незастосовування регулятором заходів впливу за несвоєчасне подання небанківськими установами звітності у 2023 році також сприятиме поступовій імплементації страховиками МСФЗ 17 "Страхові контракти".

У НБУ нагадали, що починаючи з 1 січня обов’язковим для застосування на страховому ринку є Міжнародний стандарт фінансової звітності 17 "Страхові контракти".

"Однак в умовах воєнного стану фінансові та часові ресурси страховиків, необхідні для розроблення та впровадження нових процедур, ІТ- рішень, процесів з метою імплементації МСФЗ 17 "Страхові контракти", обмежені", - додали в регуляторі.

Більша частина страховиків мають складнощі з переналаштуванням облікових та ІТ-систем, наявністю кваліфікованих кадрів для розроблення відповідної облікової політики, методики та моделей щодо розрахунку відповідальності за страховими контрактами, зі зміною підходів до формування фінансової звітності та розрахунку ключових показників.

Економічна правда