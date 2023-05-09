Міністри фінансів G7 запросять Марченка на засідання сесії

Міністри фінансів країн "Великої сімки" запросять свого українського колегу Сергія Марченка взяти участь у сесії, присвяченій глобальній економіці.

Про це заявив у вівторок провідний японський фінансовий дипломат Масато Канда, пише Reuters.

Найбільшим викликом щодо санкцій проти Росії є їх обхід, сказав Канда журналістам, додавши, що G7 і надалі запроваджуватиме обмеження проти РФ.

Саміт голів держав та урядів "Групи семи" запланований на 19-21 травня в Хіросімі (Японія).

Нагадаємо:

Уряд Японії запросив віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова взяти участь у зустрічі міністрів з питань цифровізації країн "Групи семи" (G7).

Президент Володимир Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди взяти участь у саміті країн "Групи семи", що відбудеться у травні в Хіросімі. Він візьме участь у саміті онлайн.

Економічна правда