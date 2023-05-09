НАЗК внесло китайського виробника автомобілів Great Wall до переліку спонсорів війни

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Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Наголошується, що причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у РФ.

Great Wall Motor є восьмим найбільшим автомобілів у Китаї. Власником є китайський мільярдер Вей Цзяньцзюнь (Wei Jianjun), якому належать 55,78% акцій Great Wall Motor. Компанія виробляє та продає автомобілі під власними брендами, такими як GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA, розповіли в НАЗК.

"Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з Росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 мільярди юанів (472 млн дол. США), про це заявив секретар правління Great Wall Сюй Хуей.

Станом на 2023 рік для Great Wall Росія є найбільшим ринком збуту за межами Китаю. Минулого року на РФ припало близько 30% доходів Great Wall за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у 2019 році було введено в експлуатацію перший закордонний завод компанії із повноцінного виробництва автомобілів у російському місті Тула.

На російському заводі HAVAL випускаються інтелектуальні кросовери HAVAL F7 та HAVAL F7x, HAVAL JOLION та рамний позашляховик HAVAL H9.

У 2022 році компанія Great Wall Motor презентувала на російський ринок новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 року на ринок Росії вийдуть позашляховики моделі T300 та Т500.

Зараз же в РФ діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor, додає НАЗК.

"За результатами 2022 року концерн Great Wall Motor демонструє рекордні показники виручки та зарубіжних продажів, а також значне зростання прибутку. Це все стало можливим у тому числі завдяки російському ринку, з якого повиходило багато конкурентів компанії.

У звітності концерну зазначається, що виторг у РФ в 2021 році склав 4,973 млрд юанів (близько $780 млн), що у два рази більше порівняно з 2020 роком - 2,2 млрд юанів .

За результатами 2022 року на авторинку Росії завод "Хавейл Мотор Мануфекчурінг Рус" посідає друге місце за обсягом чистого прибутку - $340 млн", - підкресили в агентстві.

"У 2023 році Great Wall Motor має намір збільшити продаж своєї продукції на 50,9% - до 1,6 млн одиниць, ну а плани 50-відсоткового нарощування випуску та реалізації готової продукції повинні пропорційно "відгукнутися" і в росії.

Таким чином, Great Wall Motor продовжує сплачувати значні податки до бюджету країни-агресорки, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати війну проти України. Жодних спроб засудити вторгнення росії в Україну від керівництва компанії не було", - резюмували в НАЗК.

Економічна правда