LinkedIn скорочує понад 700 робочих місць і закриває китайський додаток через падіння попиту

Соцмережа LinkedIn заявила в понеділок, що скоротить 716 робочих місць у зв'язку з падінням попиту, а також закриває свій додаток для пошуку роботи в Китаї.

Про це пише Reuters.

"LinkedIn, в якій працює 20 тисяч співробітників, щоквартально збільшувала доходи протягом останнього року, але вона приєднується до інших великих технологічних компаній, включаючи свою материнську компанію (Microsoft), які звільняють працівників на тлі погіршення глобальних економічних перспектив.

За останні шість місяців у світі було скорочено понад 270 тисяч робочих місць у сфері технологій, згідно з даними сайту Layoffs.fyi, який відстежує наслідки цього скорочення", - пише агентство.

LinkedIn заробляє гроші за рахунок продажу реклами, а також стягує плату за підписку з фахівців з підбору персоналу та продажів, які використовують мережу для пошуку потенційних клієнтів.

У листі до співробітників генеральний директор LinkedIn Райан Росланські заявив, що скорочення посад у відділах продажів, операцій та підтримки спрямоване на впорядкування діяльності компанії і сприятиме швидшому прийняттю рішень.

"Зважаючи на те, що ринок і попит клієнтів все більше коливаються, і для більш ефективного обслуговування ринків, що розвиваються і зростають, ми розширюємо використання постачальників", - написав Росланський.

У листі Росланські також зазначив, що зміни призведуть до створення 250 нових робочих місць. Речник соцмережі повідомив, що співробітники, яких торкнуться скорочення, матимуть право подавати заявки на ці посади.

LinkedIn також заявила, що ліквідує додаток для пошуку роботи, який вона пропонує в Китаї, після того, як у 2021 році вирішила здебільшого вийти з цієї країни, посилаючись на "складне" середовище. За словами LinkedIn, додаток для Китаю, що залишився, під назвою InCareers, буде поступово закритий до 9 серпня.

За словами представника компанії, LinkedIn збереже свою присутність у Китаї, щоб допомогти компаніям, які працюють там, наймати і навчати співробітників за межами країни.

У технологічному секторі на великі компанії припадає основна частина нещодавніх звільнень, в тому числі 27 тисяч в Amazon, що є найбільшим показником за всю історію компанії.

Власник Facebook, компанія Meta Platforms, скоротила 21 тисячу працівників, а материнська компанія Google, Alphabet, - 12 тисяч.

Microsoft, яка купила LinkedIn приблизно за 26 мільярдів доларів у 2016 році, оголосила про скорочення близько 10 тисяч робочих місць за останні місяці і взяла на себе зобов'язання в розмірі 1,2 мільярда доларів.

Економічна правда