Ціни на нафту знижуються через обережну торгівлю напередодні даних по інфляції в США

Ціни на нафту впали у вівторок, втративши частину сильного зростання попередніх двох сесій на тлі обережності ринку напередодні публікації даних по інфляції в США за квітень, які стануть ключовими для наступного рішення ФРС щодо процентної ставки.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ціна нафти марки Brent знизилась на 54 центи, або на 0,7%, до 76,47 доларів, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 50 центів, або на 0,7%, до 72,66 доларів станом на 06:50 за Гринвічем.

На попередній торговій сесії обидва контракти подорожчали більш ніж на 2%.

Причини

"Ціни на нафту дещо відновилися за останні дві сесії, тому зараз настав час для паузи ... без виходу реальних позитивних даних", - сказав провідний аналітик з питань енергетики в DBS Bank Сувро Саркар.

"Ринок сьогодні обережний напередодні публікації даних по інфляції... Оскільки чисті довгі позиції різко скоротилися за останні два тижні, багато трейдерів вже вийшли з ринку, тому обсяги низькі", - додав він.

Дані по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США за квітень будуть опубліковані в середу.

Минулого тижня ФРС підвищила ставки, що може бути останнім підвищенням в циклі посилення монетарної політики. ФРС відмовилась від рекомендацій щодо необхідності майбутніх підвищень, оскільки інфляційний тиск почав слабшати.

Минулого місяця американські споживачі заявили, що очікують дещо нижчої інфляції, про що свідчить звіт ФРС Нью-Йорка, опублікований у понеділок.

"Якщо завтрашні дані по індексу споживчих цін залишаться на рівні близько 5% за ринковим консенсусом, і якщо базовий індекс споживчих цін суттєво не знизиться, це, ймовірно, продовжить підтримувати зростання цін на нафту", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

Минулого тижня нафтові ринки різко впали, але в п'ятницю і понеділок ціни зросли, оскільки побоювання рецесії в США, найбільшому споживачеві нафти в світі, зменшилися, а деякі трейдери вважають, що тритижневе падіння цін на нафту через занепокоєння щодо попиту було перебільшеним.

Економічна правда