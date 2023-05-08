Дунайські порти принесли Україні додаткові $1,5 мільярда після звільнення Зміїного
Звільнення Зміїного дозволило відкрити для проходу суден гирло Бистре, що призвело до зростання пропускної здатності дунайських портів та принесло додаткові 1,5 млрд дол державі.
Про це розповів віцепрем’єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у колонці для NV.
Після звільнення острова Зміїний Україна змогла запустити прохід суден через гирло Бистре, яке розташоване в акваторії України.
Як наслідок, пропускна здатність дунайських портів потроїлась і зросла до 9 суден на добу.
"Ефект для держави склав орієнтовно додаткових 10 мільйонів тонн вантажів на рік, а для економіки — додаткові 1,5 мільярда дол", – зазначив Кубраков.
Крім того, відкриття гирла Бистре мало наслідком зниження ставки фрахту на 30%, зазначає міністр.
За його словами, від початку повномасштабної російсько-української війни Україна зверталася до Дунайської комісії, ООН, Генерального директорату з мобільності та транспорту Єврокомісії та інших міжнародних партнерів задля збільшення інтенсивності проведення суден Сулінським каналом. Крім того, було поглиблене дно біля портових причалів для можливості приймати більше суден і вантажів.
Завдяки тому, що максимальна осадка була збільшена з 3,9 метра до 6,5 метра, Дунайські порти досягли рекордних 12 суднозаходів і 90 тисяч тонн на добу. У березні цього року перевалка встановила абсолютний місячний рекорд у 2,8 млн тонн, і добовий рекорд – у 93,8 тисяч тонн.
Водночас для подальшого розширення потенціалу Дунайських портів необхідні чималі інвестиції. За словами Кубракова, потреба в інвестиціях становить щонайменше 120 млн дол і "виключно силами держави їх залучити не вдасться".