На Харківщині СБУ викрила чиновників, які вимагали "данину" з експортерів агропродукції

Один з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області та його підлеглий систематично вимагали гроші в експортерів зерна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці викрили та ліквідували корупційну схему, в якій фігурував начальник одного з управлінь Держпродспоживслужби в Харківській області та його підлеглий - інспектор.

"Учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію", – зазначають у СБУ.

За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. "Данина" становила 100 доларів на одну вантажівку з товаром.

У випадку несплати коштів чиновники погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном. На отриманні другої частини неправомірної вигоди було затримано організатор схеми.

Йому повідомили про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також планується оголошення про підозру його спільнику. Обом загрожує до 10 років в’язниці.

Економічна правда