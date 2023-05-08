Бізнес за тиждень залучив понад 400 мільйонів за програмою доступних кредитів

Минулого тижня ще 178 підприємці залучили пільгові кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на суму 416 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З початку року банки-партнери програми видали бізнесу тисяч кредитів на 28,3 млрд грн. З лютого 2020 року, старту програми - 61,2 тисяч кредитів на 195,3 млрд грн.

"Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів – 62 млрд грн та на антивоєнні цілі - 55 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,6 млрд грн, на інвестиційні цілі - 12,4 млрд грн", – зазначили в Мінекономіки.

Також 29,7 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності отримали аграрії, торговельні компанії – 1,5 млрд грн кредитів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства сфер:

сільського господарства (54%);

торгівлі та виробництва (23%);

промислової переробки (13%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

Серед 45 банків, які беруть участь у програмі найбільшу кількість кредитів видали "Приватбанк" (26,8 тис), "Ощадбанк" (9,2 тис) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,3 тис).

Економічна правда