Європа зменшує обсяги купівлі газу в очікуванні ще більшого падіння цін

Закупівля природного газу Європою для поповнення сховищ відбувається повільніше, ніж зазвичай в цей період року, попри нещодавнє падіння цін - покупці чекають на ще більше зниження ціни на ресурс.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Еталонні ф’ючерси на континенті впали лише до невеликої частки від рекордних рівнів минулого літа, але цього недостатньо, щоб стимулювати покупки, оскільки споживання повільно відновлюється після кризових мінімумів.

Впевненість у тому, що ціни продовжуватимуть падати, змушує багатьох покупців чекати заповнення запасів напередодні наступної зими", – пише агентство.

Зменшення споживання палива означає, що глобальних поставок поки що достатньо, щоб покрити європейський попит, навіть із скороченням російських потоків.

Але виробники та трейдери попереджають, що криза ще не закінчилася, і запізніле та невизначене відновлення споживання може порушити крихкий ринковий баланс.

Аналітики очікуються, що знизитися до 10 євро за мегават-годину, що на 70% нижче поточного рівня, але навіть якщо це станеться, зниження цін не затримається надовго.

За даними норвезького енергетичного гіганта Equinor ASA, головного європейського постачальника газу, очікування щодо подальшого падіння цін означають, що заповнення газових сховищ у деяких європейських країнах, ймовірно, зменшиться.

Натомість немає жодних сумнівів, що Європа все одно відновить свої газові запаси, щоб досягти цілей Європейського Союзу.

Економічна правда