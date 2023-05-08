За рік великої війни відкрили більше бізнесів, ніж закрили

З квітня 2022 року в Україні зареєстрували більше фізосіб-підприємців та нових компаній, ніж закрили.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Так, на початок квітня цього року кількість зареєстрованих ФОПів становить майже 2 мільйони, а компаній — понад 1,2 мільйони.

При цьому закриті ФОПи за рік були повністю компенсовані новими відкритими справами.

Попри усі кризи, спричинені бойовими діями та відключеннями електроенергії, перший рік повномасштабної війни не став рекордним за кількістю закритих справ: на початок квітня за рік було закрито 203,9 тис ФОПів. При цьому у попередні роки в середньому в Україні закривалось 260 тисяч фопів на рік.

Кількість новостворених ФОПів перевищила чисельність бізнесів, що припинили роботу – за той самий період було зареєстровано 208,9 тис нових ФОПів.

Кількість нових компаній, натомість, значно перевищила чисельність закритих справ. За час великої війни було зареєстровано понад 32 тисячі компаній, а припинили роботу та стали неактивними 5,7 тис бізнесів.

В Опендатабот нагадують, що від початку повномасштабної війни та майже до кінця березня Єдиний державний реєстр не працював. Як налсідок, зареєструвати нову справу чи закрити існуючу в юридичному полі було неможливо.