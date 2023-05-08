Ціни на нафту зростають, оскільки побоювання рецесії починають слабшати

Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки побоювання рецесії в США, які призвели до зниження цін протягом трьох тижнів поспіль вперше з листопада, почали відступати.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 43 центи, або на 0,6%, до 75,73 долара за барель станом на 06:24 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 45 центів, або на 0,6%, до 71,79 долара за барель.

Причини

"Відскок нафти слідує за поверненням акцій енергетичних компаній на Уолл-стріт минулої п'ятниці після того, як США повідомили про сильні дані по зайнятості, що послабило занепокоєння про неминучу економічну рецесію, яка призвела до розпродажу на початку тижня", - зазначила аналітик CMC Markets.

Побоювання, що банківська криза в США сповільнить економіку і знизить попит на паливо в найбільшій країні-споживачі нафти в світі, призвели до того, що минулого тижня еталонна марка Brent впала на 5,3%, а WTI - на 7,1%.

Однак позитивний звіт про зайнятість у США за квітень, слабший долар та очікування скорочення поставок на наступному засіданні ОПЕК+ у червні допомогли нафтовим маркам відновитися приблизно на 4% кожна у п'ятницю.

"Ціни на нафту намагаються стабілізуватися, оскільки енерготрейдери чекають, чи не доведеться ОПЕК+ сигналізувати про готовність скоротити видобуток ще більше", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

Аналітики Goldman Sachs заявили в суботу, що занепокоєння щодо короткострокового попиту через стрес у банківській системі США і промислового спаду, а також підвищеної світової пропозиції через обмежене дотримання скорочень ОПЕК+ були "роздутими".

Інвестиційний банк зберіг свій прогноз ціни Brent на рівні 95 доларів за барель до грудня і 100 доларів до квітня. Аналітики ANZ Research заявили, що, на їхню думку, фокус ринку тепер зміститься від економічних проблем до скорочення пропозиції нафти.

Очікується, що в середу Сполучені Штати опублікують дані по інфляції споживчих цін за квітень, які можуть дати подальші підказки щодо зміни процентних ставок на тлі широких очікувань того, що Федеральна резервна система США призупинить підвищення ставок.

Трейдери на цьому тижні також будуть уважно стежити за економічними показниками Китаю, включаючи показники торгівлі, інфляції, кредитування і грошової маси за квітень, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати економічне відновлення в другому найбільшому споживачі нафти в світі.

Економічна правда