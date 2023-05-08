Курс валют 8 травня: гривня розпочала тиждень зміцненням до долара
Понеділок, 8 травня 2023, 09:55 -
У понеділок, 8 травня, гривня зміцнилася проти долара в касах банків, на "чорному" ринку курс стабільний.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,49 - 37,64 грн проти котирувань у 37,48 - 37,69 грн у п’ятницю.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,28 - 41,54 грн проти курсу 41,31 - 41,59 грн за євро у п’ятницю.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,3 - 37,75 грн (курс на 5 травня – 37,4 - 37,9 грн);
- Євро – 41,0 - 41,6 грн (курс на 5 травня – 41,0 - 41,75 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,02 - 37,52 грн;
- Ощадбанк – 37,2 - 38,35 грн;
- Укрексімбанк – 37,4 - 37,9 грн;
- Райффайзен – 37,3 - 37,65 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.