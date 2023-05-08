Курс валют 8 травня: гривня розпочала тиждень зміцненням до долара

У понеділок, 8 травня, гривня зміцнилася проти долара в касах банків, на "чорному" ринку курс стабільний.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,49 - 37,64 грн проти котирувань у 37,48 - 37,69 грн у п’ятницю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,28 - 41,54 грн проти курсу 41,31 - 41,59 грн за євро у п’ятницю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,3 - 37,75 грн (курс на 5 травня – 37,4 - 37,9 грн);

Євро – 41,0 - 41,6 грн (курс на 5 травня – 41,0 - 41,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,02 - 37,52 грн;

Ощадбанк – 37,2 - 38,35 грн;

Укрексімбанк – 37,4 - 37,9 грн;

Райффайзен – 37,3 - 37,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.





