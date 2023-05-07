Польська Orlen продовжує використовувати російську нафту, на яку не поширюються санкції

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Польська нафтова компанія PKN Orlen все ще використовує російську нафту, що постачається через нафтопровід "Дружба", яка не підпадає під санкції.

Про це пише Financial Times.

За словами генерального директора PKN Orlen Даніеля Обайтека, компанія все ще використовує російську нафту, що постачається нафтопроводом "Дружба", для чеського нафтопереробного заводу групи в Литвинові, на який досі не поширюються санкції.

"Повна заміна російської нафти вимагає поліпшення логістики поставок нафти, над чим ми працюємо з чеським урядом", - сказав він в інтерв'ю Financial Times.

Обайтек додав, що російські нафтові компанії все ще "постачають в Європу нафтохімічні продукти, попри на санкції ЄС.

Він також перерахував кілька лазівок, які дозволили російському нафтовому сектору продовжувати заробляти "пристойні гроші" в ЄС, не пропонуючи конкретних доказів порушення санкцій.

"Росія не продає нафту і природний газ, але все ще торгує нафтохімічними продуктами в Європі. Вона заробляє не лише на вуглеводнях, але й на переробці. Не кажучи вже про добрива та інші продукти", – сказав Обайтек.

Також гендиректор PKN Orlen зазначив, заборона на постачання російської нафти коштує польській державній нафтовій компанії мільйони доларів на день, оскільки вона намагається знайти альтернативні джерела постачання для свого чеського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо:

Польська державна нафтогазова компанія PKN Orlen розірвала останній нафтовий контракт із російською "Татнєфтью" без сплати штрафних санкцій.