НАЗК передало СБУ матеріали для санкцій проти російського металурга Свіблова

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підготувало та направило до Служби безпеки України матеріали для подальшого накладання санкцій проти російського бізнесмена Владислава Свіблова, який є акціонером низки гірничорудних активів у РФ.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Компанії Свіблова займають 3 місце за загальним обсягом російського видобутку золота і допомагають РФ обходити санкції Великої сімки та ЄС накладені на експорт російських золотих злитків.

"Золотодобувна галузь в РФ є однією з найважливіших галузей для її економіки. У 2021 році РФ була другим найбільшим виробником золота у світі з загальним обсягом виробництва понад 330 тонн. Золотодобування забезпечує значний внесок у бюджет країни та в розвиток її економіки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у НАЗК зазначають, що Свіблов посідає 2 місце в рейтингу "25 нових власників активів іноземних компаній у Росії" за 2022 рік.

Саме фірми Свіблова неодноразово під час переговорів занижували оцінку російських активів іноземних інвесторів, які розпродавали свої активи в РФ після повномасштабного вторгнення, чим допомагали кремлю підвищувати вартості виходу для західних компаній.

Зазначається, що нові власники прибутковіших активів зазвичай є наближеними до кремля. Про необхідність застосування санкцій до таких компаній та їх бенефіціарів наголошується в Документі Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій.

Економічна правда.