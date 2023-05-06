Європейська ціна на газ впала до найнижчого рівня з літа 2021 року

Ціна на газ в Європі впала до 35,20 євро за мегават-годину, що є найнижчим показником з початку енергетичної кризи.

Про це пише Financial Times.

"У п'ятницю європейський бенчмарк TTF досяг мінімуму в 35,20 євро за мегават-годину - рівня, який востаннє спостерігався в липні 2021 року, коли Росія вперше почала перекривати поставки енергоносіїв до Європи напередодні свого вторгнення в Україну", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, минулого літа бенчмарк TTF сягнув піка в понад 340 євро/МВт-год після того, як Росія скоротила експорт газу до Європи, що спричинило інфляцію та стрімке зростання рахунків за електроенергію.

За словами аналітика Morgan Stanley Мартіна Раца, Європа зараз в змозі заповнити свої газові сховища, які мають вирішальне значення для задоволення попиту взимку, до 100 відсотків потужності, навіть якщо російські поставки впадуть до нуля.

За його словами, ціни зараз падають, щоб уповільнити прибуття морських вантажів скрапленого природного газу, які Європа намагалася забезпечити минулого року, щоб замінити російські потоки.

Однак ціни на газ все ще залишаються завищеними порівняно з історичними рівнями. У 2019 році TTF в середньому становила менше як 15 євро, а докризовий пік цін був досягнутий у 2018 році на рівні 29,17 євро, що навіть з урахуванням інфляції все ще трохи нижче рівня, на якому ціни торгуються сьогодні.

Додається, що міжнародне енергетичне агентство у своєму нещодавньому щоквартальному звіті про стан газового ринку заявило, що цього року баланс попиту і пропозиції на світовому ринку газу "піддається надзвичайно широкому спектру невизначеностей", починаючи від погоди, доступності ЗПГ і закінчуючи можливістю подальшого скорочення поставок російського трубопровідного газу до Європи.

Нагадаємо:

У 2022 році внутрішній попит на природний газ в ЄС знизився на 13,2%, до 13,72 млн тераджоулів.

Економічна правда.