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Нацбанк зменшив обсяги продажу валюти на міжбанку до понад 274 мільйонів доларів

Субота, 6 травня 2023, 10:40 - Ігор Пилипів
 
getty images

За тиждень з 1 по 5 травня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 274,7 млн доларів і купив 15,78 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 274,7 млн доларів. При цьому регулятор купив 15,78 млн доларів. Минулого тижня НБУ продав 444,74 млн доларів, а тижнем раніше 560,07 млн доларів.

Водночас від початку 2023 року Нацбанк купив 3,18 млрд доларів 80,85 та продав 8,89 млрд доларів

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Економічна правда.

НБУ міжбанк валюта
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