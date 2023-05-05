Чотири прифронтові області отримають додаткові 3 мільярди – Шмигаль

Кабінет міністрів виділяє чотирьом областям України додаткові 3,1 млрд грн на посилення спроможностей.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він зазначив, що уряд виділяє регіонам та громадам додаткові 3,1 млрд грн дотації місцевим бюджетам, що посилить їхню спроможності.

Кошти отримають 516 територіальних громад та чотири області: Донеччина, Луганщина, Херсонщина та Запорізька область. Шмигаль нагадав, що це вже друга додаткова дотація регіонам, які найбільше постраждали від війни.

У березні Кабмін вже затвердив перший етап розподілу додаткової дотації з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату компослуг у розмірі понад 10,2 млрд грн.