FTX залучить ще 50 мільйонів доларів для розрахунків із кредиторами

Збанкрутіла криптобіржа FTX отримала в четвер дозвіл американського суду з питань банкрутства на продаж свого бізнесу LedgerX за 50 мільйонів доларів, залучивши додаткові кошти для виплати кредиторам.

Про це пише Reuters.

На слуханні у Вілмінгтоні, штат Делавер, суддя у справах про банкрутство підписав дозвіл на продаж FTX LedgerX, торгової платформи для торгівлі крипто-деривативами, яка не є банкрутом, компанії Miami International Holdings, яка Бермудською фондовою біржею і декількома зареєстрованими в США фондовими біржами, в тому числі Міжнародною фондовою біржею Майамі.

FTX намагається повернути клієнтам приблизно 11 мільярдів доларів за рахунок продажу активів і повернення коштів. З моменту подачі заяви про банкрутство в листопаді FTX повернула понад $7,3 млрд готівкою і ліквідними криптоактивами.

У рамках цих зусиль FTX в середу заявила, що буде домагатися повернення майже $4 млрд від Genesis Global Capital (GGC), збанкрутілого кредитного підрозділу криптовалютної компанії Genesis.

FTX заявила в суді, що Genesis винна їй ці гроші в результаті транзакцій, які відбулися незадовго до того, як FTX подала заяву про банкрутство. Згідно з американським законодавством про банкрутство, боржники можуть спробувати повернути платежі, здійснені протягом 90 днів перед подачею заяви про банкрутство, щоб ці кошти могли бути більш справедливо розподілені між кредиторами.

За даними FTX, Genesis був основним "фондом-годівницею" для хедж-фонду Alameda Research, пов'язаного з FTX, надаючи Alameda криптоактиви, які він використовував для подальших позик та інвестицій.

За даними FTX, у певний момент Alameda мала 8 мільярдів доларів у вигляді позик, наданих Genesis. Genesis, на відміну від інших кредиторів, значною мірою повернула борг до того, як FTX збанкрутувала, повідомляє FTX.

Компанії в індустрії криптокредитування були тісно пов'язані між собою під час турбулентного 2022 року, коли багато хто з них збанкрутував. FTX, колись відома криптовалютна біржа, подала заяву про банкрутство на тлі звинувачень у тому, що ъъ засновник Сем Бенкман-Фрід використовував гроші клієнтів FTX для підтримки балансу Alameda.

Бенкману-Фріду було пред'явлено звинувачення в шахрайстві за його роль у краху компанії, але він не визнає себе винним. Колишні члени його найближчого оточення визнали свою провину і погодилися співпрацювати з прокуратурою.

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Економічна правда