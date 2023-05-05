Уряд змінив керівника Адміністрації морських портів

Віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за погодженням уряду призначив керівників Адміністрації морських портів України (АМПУ) та ДП "Укрводшлях".

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

ДП "Адміністрація морських портів України" очолив Юрій Литвин, який раніше очолював ДП "Укрводшлях".

До Литвина в.о. голови АМПУ з червня 2022 року займав Олексій Востріков, який до цього керував Рівненською службою автошляхів.

"ДП "Адміністрація морських портів України" - стратегічне підприємство, яке забезпечує утримання та використання об’єктів портової інфраструктури. На цій посаді він сконцентрується на підвищенні ефективності Дунайського портового кластера, який наразі є ключовим альтернативним шляхом для експортно-імпортної логістики, а також на залученні інвестицій в портову галузь.

Серед пріоритетів також забезпечення стабільної роботи "Зернової ініціативи" та забезпечення готовності портів до відновлення вільного комерційного судноплавства", - заявили в міністерстві.

На посаді голови ДП "Укрводшлях" Литвина замінить Юрій Пушенко, який до цього був заступником директора з економічних питань.

"Він продовжить роботу з укрупнення функцій підприємства, відновлення флоту, реорганізації Річкової інформаційної служби та впровадження європейських стандартів на внутрішньому водному транспорті. Окремим його фокусом стане залучення інвестицій у розвиток річкового транспорту та взаємодія з партнерами", - додали у Мінвідновлення.

Економічна правда