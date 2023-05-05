За підсумками року безробіття в Україні знизиться до 18,3% - НБУ

В НБУ прогнозують, що до кінця року рівень безробіття в Україні знизиться до 18,3%, за результатами І кварталу року він становить близько 20%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"На прогнозному горизонті за умови відсутності значних шоків триватиме відновлення ринку праці. Рівень безробіття поступово знижуватиметься завдяки активізації економічної діяльності, проте залишатиметься високим", - зазначили в регуляторі.

У НБУ пояснюють, що передусім це буде пов'язано із вірогідним збереженням значних кваліфікаційних та регіональних диспропорцій на ринку праці та поверненням мігрантів з-за кордону. Це за інших рівних умов збільшить пропозицію робочої сили.

"За умови відсутності нових значних шоків, у 2023–2025 роках триватиме відновлення ринку праці на тлі зростання економіки та досить м'якої фіскальної політики. Рівень безробіття поступово знижуватиметься: у 2023 році – до 18,3%, у 2024 році – до 16,5%, а у 2025 році – до 14,7%", - йдеться в звіті.

Однак цей показник все одно перевищуватиме довоєнний рівень.

Також НБУ очікує, що реальні зарплати повернуться до зростання, яке, однак, цьогоріч буде помірним (3,7%) через все ще значну інфляцію. Номінальні зарплати зростатимуть двознаковими темпами на всьому прогнозному горизонті.

Нагадуємо:

НБУ прогнозує, що цьогоріч інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, наступного року - до 9,6%, а в 2025 - до 6%.

Економічна правда