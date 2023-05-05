Причетна Росія: у мережі розгорнули інформаційну кампанію проти Нацбанку

Центр протидії дезінформації виявив, що у мережі інтернет розпочалась інформаційна кампанія з дискредитації діяльності НБУ.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

ЦПД проаналізував, що дискредитація діяльності Нацбанку відбувається за такими напрямками:

1. Нівелювання зусиль НБУ з підтримання макрофінансової стабільності.

У межах цього пункту поширюється недостовірна інформації про продовження емісії, неефективність антиінфляційних заходів, загрозу нового "банкопаду" та стрімкої девальвації гривні.

Насправді ж з 1 січня НБУ і Мінфін забезпечують беземісійне фінансування держбюджету, темпи уповільнення інфляції швидші, ніж прогнозував НБУ, банківська система працює стабільно від початку повномасштабного вторгнення, курс виявився стійким навіть до ракетник атак Росії та спричинених ними відключень електроенергії

2. Дискредитуються заходи НБУ із залучення міжнародної фінансової допомоги Україні, поширюються негативні оцінки стосовно нової програми співробітництва України з МВФ як невигідної.

"Насправді програма є безпрецедентним рішенням МВФ, де кредит від Фонду в розмірі 15,6 млрд дол. є лише частиною пакета загальної міжнародної допомоги обсягом 115 млрд дол", - наголошують в Нацбанку.

3. Формується недовіра до команди регулятора - поширюються фейки про керівництво НБУ, а також чутки про непрозору і неефективну систему ухвалення рішень в організації.

"Насправді система ухвалення рішень в НБУ побудована на основі колегіальності та прозорості процедур. Якість роботи команди Національного банку відзначено міжнародною премією Central Banking Awards, за якою НБУ вперше отримав відзнаку "Центральний банк року". А природу нещодавніх дискредитуючих "вкидів" проти керівництва проаналізовано фахівцями-фактчекерами зі Stopfake", - додали в установі.

Також серед особливостей кампанії виділяють те, що джерелами "вкидів" є окремі українські спікери з сумнівною репутацією та телеграм-каналами з російської орбіти впливу.

"Вкиди" активно поширюються мережами телеграм-каналів, що діють в інтересах Росії, надалі підтримуються росЗМІ та закордонними медіа, які й раніше практикували розміщення неякісної інформації з ознаками замовності;

Характерними для поширюваної інформації є відсутність належних фактів, підміна причинно-наслідкових звʼязків на непідтверджені домисли і суб’єктивні судження, емоційність меседжів, негативні узагальнення та тенденційні оцінки.

"Кампанія з дискредитації розпочалась на фоні активізації Національним банком заходів з обмеження діяльності пов’язаних з РФ суб’єктів в Україні, посилення санкційного тиску на агресора, спонукання міжнародних банківських груп до виходу з РФ та поглиблення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями", - резюмували в НБУ.

Економічна правда