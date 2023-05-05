На війні загинув експерт з енергетики і сержант ЗСУ Олексій Хабатюк
Український експерт з енергетики і сержант Збройних Сил України Олексій Хабатюк загинув 4 травня.
Про це у Facebook повідомив ексголова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
"Мені вперше сказали вчора, що Олексій Хабатюк загинув. Я не хотів вірити і більше нікому не казав... Сьогодні почали надходити підтвердження від спільних знайомих", - написав Коболєв.
Згодом донька Юлія написала, що, за останньою інформацією, Олексій Хабатюк загинув унаслідок уламку від міни під час завдання у Бахмуті.
"Поховання буде відбуватися у Києві. Тіло ще не довезли, тому деталі надамо згодом, коли будемо самі знати", - написала вона.
У понеділок, 1 травня, Хабатюк повідомив, що повертається до Донецької області, і оприлюднив відповідне фото.
Олексій Хабатюк працював у сфері відновлювальної енергетики, працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. У 2016-2021 роках працював у департаменті енергоефективності "Нафтогазу".
У травні 2022 року став сержантом ЗСУ.
Хабатюк писав колонки і матеріали для ЕП, журналісти ЕП часто до нього звертались за коментарями.
Останнє інтерв'ю Хабатюка для ЕП: Олексій Хабатюк: Уряд повинен запровадити справжню монетизацію субсидій і не порушувати закон
Економічна правда