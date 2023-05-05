Всі розділи
Укр / Рус

Молдова хоче ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових з України

П'ятниця, 5 травня 2023, 14:40 - Європейська правда

Молдова планує ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля, повідомляє NewsMaker.

Боля розповів голові делегації ЄС у Молдові Янісу Мажейксу про "намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України".

За словами міністра, уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують, і субсидувати вартість засобів для захисту рослин і добрив.

2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Детальніше читайте тут: Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.

Європейська правда

Молдова Україна зерно агросектор
Матеріали за темою
Молдова за рік на третину скоротила експорт до Росії 10 квітня 2023, 18:51
Україна та Молдова нарешті домовилися про запуск залізничної гілки, побудованої після вторгнення 23 березня 2023, 10:55
Молдовська компанія Energocom вперше продала електроенергію Україні 21 березня 2023, 17:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті