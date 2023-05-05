Молдова хоче ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових з України

Молдова планує ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля, повідомляє NewsMaker.

Боля розповів голові делегації ЄС у Молдові Янісу Мажейксу про "намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України".

За словами міністра, уряд має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують, і субсидувати вартість засобів для захисту рослин і добрив.

2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

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Європейська правда