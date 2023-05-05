МАГАТЕ проінспектувало Хмельницьку АЕС та провело ротації працівників на ще двох станціях

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 травня успішно провело інспекцію на Хмельницькій АЕС у рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

"Мета інспекцій - перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, наданої Україною відповідно до угоди", - зазначили в ДІЯРУ.

Перевірку здійснено інспектором агентства за участю державного інспектора Держатомрегулювання. Зауважень від інспектора МАГАТЕ не було.

Також в цей день на Чорнобильській та Рівненській АЕС відбулися ротації експертів постійних моніторингових місій МАГАТЕ.

На РАЕС до своїх обов’язків приступила шоста група експертів Агентства, на ЧАЕС - сьома.

Економічна правда