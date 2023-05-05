Падіння реального ВВП у І кварталі уповільнилось 31,4% до 13,5% - Нацбанк

Падіння реального ВВП України в першому кварталі року уповільнилось до 13,5% із 31,4% в четвертому кварталі 2022 року.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"Зменшення дефіциту е/е та успішна адаптація підприємств, у тому числі завдяки закупленим засобам автономного енергоживлення, зумовили пожвавлення економічної активності. Так, за опитуванням НБУ, пом'якшився негативний вплив дефіциту е/е на випуск продукції та надання послуг підприємствами майже всіх видів діяльності", - пояснили в Нацбанку.

Згідно з документом, із другого кварталу 2023 року економіка розпочне відновлення - воно становитиме 15,9%, враховуючи низьку базу другого кварталу минулого року, коли спад становив 36,9%.

Нацбанк очікує, що в ІІІ та ІV кварталах цього року зростання уповільниться, відповідно, до 3,9% та 3,7%.

Загалом за цей рік реальний ВВП зросте на 2,0% після падіння на 29,1% торік.

На наступний рік Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП з 4,1% до 4,3%, а 2025 року очікує, як і раніше, його прискорення до 6,4%.

Економічна правда