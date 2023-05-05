Зранку росіяни обстріляли електростанцію на Донеччині – "Укренерго"

Росіяни вранці 5 травня завдали удару по енергоінфраструктурі України: в Донецькій області понад 2 години тривав обстріл об’єкта генерації. Обсяг пошкоджень з’ясовується, але електростанція працює.

Про це заявили в "Укренерго".

"Також через обстріли знову є пошкодження в розподільчих мережах (обленерго) в Донецькій та Херсонській областях.

На Харківщини за минулу добу через масовані обстріли енергетичної інфраструктури обленерго було знеструмлено близько 4,5 тисяч споживачів в 3 прифронтових районах. Споживачі були оперативно заживлені по резервних схемах. Після дозволу військових та розмінування пошкодження були усунуті, відновлена планова схема електропостачання", - йдеться у повідомленні.

У держкомпанії додали, що на річках України триває друга помірна хвиля водопілля, завдяки чому активно працюють гідроелектростанції. Сонячні та вітряні електростанції також сезонно збільшили виробіток електроенергії.

Загального обсягу електроенергії, виробленої з води, сонця і вітру, вистачає, щоб компенсувати потужність виведеної в ремонт частини теплової та атомної генерації, додали в "Укренерго".

При цьому енергосистема працює збалансовано, дефіциту електроенергії немає.

Триває експорт в Молдову, переважно в нічні години. В Україну імпорту не відбувається", - звітують в компанії.

"Тепла погода допомагає більш активно проводити ремонтні роботи на об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Енергосистема продовжує відновлюватись, але обсяги пошкоджень такі, що поновлення рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, потребує багато ресурсу та часу", - резюмували в "Укренерго".

Водночас в ДТЕК також заявили про другий за останні кілька днів обстріл ТЕС ДТЕК Енерго.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

"Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. З вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 32 рази", - заявили в ДТЕК.

Економічна правда