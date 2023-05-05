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Російський "Лукойл" продав завод в Італії кіпрській компанії

П'ятниця, 5 травня 2023, 10:55 - Олексій Павлиш

Другий найбільший російський виробник нафти "Лукойл" заявив, що його дочірня компанія LITASCO завершила продаж нафтопереробного заводу ISAB в Італії.

Про це пише Reuters.

Завод на Сицилії придбала кіпрська приватна інвестиційна компанія G.O.I. Energy після схвалення італійської влади.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

У заяві G.O.I. Energy йдеться, що вона має намір перетворити нафтопереробний завод на "один з головних енергетичних центрів Європи" за рахунок синергії з промисловими партнерами, в тому числі з сировинним трейдером Trafigura.

"ISAB і Trafigura ... підписали довгострокові комерційні угоди, які забезпечать безперервність поставок сировини і закупівлі готової продукції. Trafigura відіграватиме ключову роль у забезпеченні повноцінної роботи НПЗ у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Завод ISAB на Сицилії переробляє 320 тис барелів нафти на добу, що становить п'яту частину нафтопереробних потужностей Італії. На ньому безпосередньо працює близько 1 тис осіб в економічно депресивному південному регіоні Італії.

У січні "Лукойл" заявив, що досяг попередньої домовленості про продаж НПЗ компанії G.O.I Energy.

"Хоча "Лукойл" не є безпосередньою мішенню західних санкцій проти Росії, нафтопереробний завод ISAB постраждав від ембарго на російську нафту, оскільки банки неохоче фінансували закупівлі для компанії, пов'язаної з Росією.

Італійський уряд врешті-решт дав згоду на угоду, після ретельного вивчення правил, які покликані захищати галузі, що мають стратегічне значення.

Економічна правда

нафта Росія Італія Лукойл
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