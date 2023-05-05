Нафта зростає після тривалого падіння

Ціни на нафту зросли у п'ятницю, попри побоювання щодо світової економіки і попиту на енергоресурси після підвищення ставок ФРС та ЄЦБ.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ціни на нафту марки Brent виросли на 60 центів, або 0,8%, до 73,10 дол за барель о 05:45 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 52 центи, або 0,8%, до 69,08 дол за барель після чотирьох днів падіння.

Протягом тижня ціни на Brent знизились на 8,1%, а на WTI – на 10,0%.

Що вплинуло на ціни

Аналітики зазначають, що поновлення банківського спаду в США спричинило побоювання щодо ширшого кризи та посилення переговорів про рецесію, у той час як несподіване скорочення виробничої діяльності Китаю відштовхнуло від відновлення оптимізму щодо перспектив попиту на нафту.

У Китаї промислова діяльність несподівано скоротилася в квітні, оскільки замовлення впали, а низький внутрішній попит вплинув на розгалужений виробничий сектор.

У п’ятницю дані показали, що активність послуг у Китаї зростала протягом квітня, хоча темпи цього розширення сповільнилися.

Трейдери зосереджені на публікації даних про зайнятість у США сподіваючись, що це допоможе оцінити стан економіки, а також на коментарі щодо монетарної політики президента ФРС Сент-Луїса Джеймса Булларда та президента ФРС Міннеаполіса Ніла Кашкарі на Економічному клубі в Міннесоті.

Зараз інвестори в основному очікують, що ФРС призупинить підвищення процентних ставок на червневому засіданні після того, як центральний банк США відмовився від формулювань про те, що він "очікує" подальше підвищення ставок у своїй заяві.