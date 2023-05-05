Курс валют на 5 травня: скільки коштують долар та євро

У п’ятницю, 5 травня, курс гривні проти долара "на чорному ринку" та в банках зміцнився, євро на "чорному ринку" євро подешевшав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,48 - 37,69 грн проти котирувань у 37,5 - 37,68 грн у четвер.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,31 - 41,59 грн проти курсу 41,39 - 41,67 грн за євро у четвер.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,4 - 37,9 грн (курс на 4 травня – 37,45 - 37,85 грн);

Євро – 41,0 - 41,75 грн (курс на 4 травня – 41,0 - 41,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,1 - 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,35 - 38,4 грн;

Укрексімбанк – 37,45 - 37,95 грн;

Райффайзен – 37,4 - 37,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.