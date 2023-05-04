Невідома компанія в Індії, пов'язана із головою "Роснєфті", відвантажує мільйони барелів російської нафти – FT

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Менш ніж за рік невідома індійська компанія Gatik стала одним із найбільших у світі судновласників, перевозячи російську нафту до Індії для "Роснєфті".

Про це пише Financial Times.

"Зі звичайного торгового центру Neptune Magnet Mall в Мумбаї за останні 18 місяців, здавалося б, з нізвідки, виріс гігант міжнародних нафтових перевезень.

Відколи Росія вторглася в Україну, компанія купила більше нафтових танкерів, ніж будь-хто інший, перетворившись з невідомого індійського судноплавного бізнесу на одного з найбільших світових судновласників", - йдеться у статті.

Так, у 2021 році Gatik Ship Management володіла лише двома танкерами-хімовозами. До квітня вона придбала флот з 58 суден загальною вартістю 1,6 млрд доларів, за оцінками експертів з судноплавства VesselsValue.

Проте походження та власність бізнесу залишаються загадкою, а його корпоративна документація є мізерною. Група була зареєстрована як експортер в Індії 31 березня цього року, але не з'являється в офіційному корпоративному реєстрі Індії, наглоошує FT.

Однією з важливих зачіпок є те, що Gatik ділить адресу в торговому центрі з зареєстрованою в Мумбаї компанією Buena Vista Shipping, ще однією маловідомою компанією, яка два роки тому повідомила про свої активи на суму трохи більше 100 тис доларів США.

Хто насправді є власником Buena Vista Shipping і хто фінансував стрімке розширення флоту Gatik, спантеличило нафтовий ринок. Але судноплавні брокери, аналітики та сировинні трейдери підозрюють зв'язок з її найбільшим клієнтом - російським нафтовим гігантом "Роснєфть", наголошує газета.

Нещодавно придбаний флот Gatik використовувався переважно для транспортування нафти з Росії, переважно до портів Індії, свідчать дані відстеження танкерів.

Аналіз даних аналітичної компанії Kpler, проведений Financial Times, показує, що індійська група відвантажила щонайменше 83 млн барелів російської нафти і нафтопродуктів - достатньо, щоб задовольнити загальний попит на нафту у Великій Британії протягом більш ніж двох місяців. Більше половини з них надійшло від "Роснєфті".

Вважається, що загальні цифри є навіть більшими, ніж ті, що містяться в наборі даних Kpler.

"Після західних санкцій було неминуче, що російські нафтові компанії захочуть зайнятися судноплавством, і я думаю, що Gatik є яскравим прикладом того, що відбувається", - сказав керівник відділу аналізу нафти в Kpler Віктор Катона.

"Компанія в країні, яка вважається дружньою до російської держави, з'являється з нізвідки, купує величезну кількість танкерів менш ніж за рік і обслуговує майже виключно російські поставки", - зауважив він.

Західні санкції на експорт російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року повністю перекроїли світові нафтові ринки.

"Роснєфть", підконтрольний Кремлю нафтовий лідер і найбільший виробник нафти в Росії, опинився в епіцентрі шторму. Найбільші клієнти "Роснєфті", Trafigura і Vitol, розірвали свої угоди з нею минулого року. Після запровадження санкцій Нью-Делі вирішив збільшити імпорт російської нафти, замість того, щоб самому запроваджувати санкції чи дотримуватися цінового обмеження, встановленого "Великою сімкою".

Саме в такому контексті з'явився Gatik. За підрахунками VesselsValue, яка відстежує продажі танкерів, з березня 2022 року Gatik придбала щонайменше 56 суден, у тому числі 13 лише в грудні, коли почалося ембарго ЄС на російську нафту", - пише FT.

За словами Ребекки Галанопулос з VesselsValue, ці покупки зробили Gatik одним з найбільших власників танкерів у світі. "Для порівняння, з майже 14 000 діючих танкерів більшість з цих компаній - 1 361 - володіють менш ніж 10 танкерами; лише 20 компаній, включаючи Gatik, володіють 50 і більше танкерами", - підкреслила вона.

Судна також відійшли в тінь. Ще наприкінці березня щонайменше 35 кораблів Gatik мали західну страховку, умовою якої є дотримання цінового обмеження на продаж російської нафти, запровадженого "Великою сімкою" у грудні минулого року.

Однак на початок квітня жодне з суден Gatik не було застраховане у жодного з визнаних великих постачальників послуг взаємного страхування.

"Старіючі судна у зростаючому флоті Gatik раніше перевозили сиру нафту по всьому світу, як свідчать судноплавні записи. Після придбання індійською групою компанія почала зосереджуватися на маршруті Росія - Індія.

Таким чином, Gatik допоміг сприяти одному з найбільш значних зрушень у нафтових поставках за останні десятиліття. До війни в Україні Росія постачала менше 1% нафти в Індію. Зараз на неї припадає близько 30 відсотків, згідно з офіційною статистикою торгівлі.

Нью-Делі публічно не докоряв Росії за вторгнення і натомість отримав вигоду від мільйонів барелів російської нафти, часто проданої з більшою знижкою, ніж іншим покупцям", - йдеться у статті.

Точна природа відносин між Gatik і "Роснєфтью" незрозуміла: Buena Vista, де співробітник сказав, що Gatik був "частиною" групи, відмовилася відповідати на запити FT. Але відносини явно тісні, наголошує газета.

Індійські чиновники, які закуповують нафту для своїх нафтопереробних заводів, повідомили FT, що вони мали справу безпосередньо з "Роснєфтью", а не через посередників. Крім того, вантажі тепер продаються на умовах "вартість, страхування і фрахт" - це означає, що "Роснєфть" відповідає за доставку нафти до порту.

Зареєстрованими директорами Buena Vista є двоє громадян Індії, Умеш Суварна Васу і Джон Пінто Аньєло.

Усі судна Gatik, окрім двох, зареєстровані на компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, і власність цих компаній не є публічною.

Однак у статті 2016 року в російському журналі "Пионер", присвяченій його любові до джазу, Сєчін лірично відгукнувся про один зі своїх улюблених колективів - "чудовий" кубинський оркестр "Buena Vista Social Club".

"Чи то за збігом обставин, чи то навмисно, одне з суден у флоті Gatik називається Buena Vista. Ім'я його зареєстрованого власника на Маршаллових островах: Social Club Inc", - резюмує FT.

Економічна правда