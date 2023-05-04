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ПриватБанк відновив роботу відділення в центрі Харкова

Четвер, 4 травня 2023, 18:45 - Олексій Павлиш

Державний ПриватБанк відновив роботу зруйнованого відділення в історичному центрі Харкова за адресою площа Конституції, 2/2.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У березні минулого року під час авіаудару росіян площа Конституції та навколишні будівлі, в тому числі й відділення Центральне ПриватБанку, зазнали значних ушкоджень. Понад рік відділення ПриватБанку не працювало, у будівлі відбувався капітальний ремонт, розповіли в банку.

 

"Завдяки злагодженим зусиллям розтрощене приміщення Центрального відділення було відбудовано", - заявив директор Північно-Східного макрорегіону ПриватБанку Андрій Терещенко.

"Втім, наша команда не припиняла свою роботу навіть в умовах руйнації. Ми займалися волонтерством, активно допомагали клієнтам банку зорієнтуватися у нових реаліях та дистанційно обслуговували клієнтів", - додав він.

 
фото: приватбанк

Економічна правда

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