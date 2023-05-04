Росія в І кварталі знизила видобуток газу на 10%: найбільше втратив "Газпром"

Видобуток газу в Росії в першому кварталі знизився на 10% до 180 мільярдів кубометрів, порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє enkorr.

У березні видобуток блакитного палива знизився також на 10% проти березня 2022 року - до 61 млрд кубометрів.

Видобуток "Газпрому" продовжує знижуватися на тлі падіння експорту до ЄС. У І кварталі монополіст знизив виробництво газу майже на 18%.

Натомість видобуток найбільших незалежних виробників – "Роснефти" та НОВАТЕКу – зростає.

Основний обсяг зниження видобутку посідає "Газпром". З початку року компанія перестала розкривати статистику з видобутку газу.

Найбільший незалежний виробник НОВАТЕК за три місяці 2023 року видобував 20 млрд кубометрів, що приблизно на 1% більше, ніж роком раніше. У березні видобуток компанії зріс відразу на 6%, до 7 млрд кубометрів.

"Роснефть" в І кварталі наростила видобуток газу більш ніж на 70%, до 19,7 млрд. кубометрів. У березні виробництво газу компанії зросло на 65%, до 6,7 млрд. кубометрів.