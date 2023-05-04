Ціни на пшеницю і кукурудзу підскочили після атаки Кремля безпілотниками – Bloomberg

Ф'ючерси на пшеницю і кукурудзу стабілізувалися після стрибка в середу, оскільки ринки зважують ескалацію напруженості в Чорноморському регіоні на тлі зростаючої світової пропозиції.

Про це пише Bloomberg.

"У середу президент України заперечив звинувачення Росії в тому, що її уряд організував напад на резиденцію Володимира Путіна в Кремлі.

Це посилює невизначеність щодо того, чи буде продовжено роботу "зернового коридору", який дозволяє Україні експортувати зернові через Чорне море, після травня, і підняв ф'ючерси на пшеницю з дворічного мінімуму", - пише агентство.

"Водночас на ринку спостерігаються хороші перспективи виробництва в деяких ключових країнах-виробниках. Наближається великий врожай кукурудзи в Бразилії, а для пшениці на більшій частині території ЄС цієї весни склалися сприятливі умови.

Наступного тижня Міністерство сільського господарства США оприлюднить свої перші глобальні оцінки на сезон 2023-24 років", - додає Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго впали на 0,4% до $6,37 за бушель після 5% зростання напередодні. Кукурудза також знизилася. Обидва зернові утримуються біля тижневих максимумів.

На ринках олійних культур ф'ючерси на соєві боби впали на 0,3%.

Нагадаємо:

У пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити достовірність повідомлень про атаку дронів по Кремлю.

Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль, щоби донести інформацію про війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Економічна правда