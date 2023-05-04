Організував перевезення військових РФ: керівнику "Уральських авіаліній" повідомили про підозру

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Керівнику російської авіакомпанії "Уральські авіалінії" повідомили про підозру у пособництві вищому керівництву РФ та Збройних сил РФ у веденні агресивної війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.

Посаду генерального директора "Уральських авіаліній" з 1993 року обіймає Сергій Скуратов.

Зазначається, що він забезпечував переправлення військових РФ до кордону України цивільним повітряним транспортом.

"За даними слідства, керівник компанії повітряного транспорту на виконання вказівок вищого керівництва РФ, ЗС РФ та Міністерства транспорту РФ, використовуючи своє службове становище, забезпечив виконання підлеглими працівниками завдання по своєчасному та безперешкодному здійсненню військових перевезень.

Для цього він давав відповідні вказівки, для виконання яких використовувались цивільні повітряні судна компанії. Вони здійснювали транспортування мобілізованих зс рф, їхньої зброї та боєприпасів і особистих речей для підготовки та подальшої участі у веденні агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

З жовтня 2023 року і по теперішній час цивільні борти авіакомпанії підозрюваного здійснюють польоти до закритих міжнародних аеропортів "Платов" у Ростові-на-Дону та "Сімферополь" в АР Крим, додали в ОГП.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ. Оперативне супроводження - Департамент захисту національної державності СБУ.

Економічна правда