У касах банків в І кварталі зросли обсяги надходжень та видачі готівки

У першому кварталі року обсяги надходженнята видачі готівки в касаз українських банків зросли на 22,6% та 3,7% відповідно.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обсяг надходжень готівки до кас банків становив 601,2 млрд грн, що на 22,6% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Обсяг видачі готівки з кас становив 565,2 млрд грн - на 3,7% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.

До топ-3 касових операцій з видачі готівки (за часткою від загального обсягу видатків) увійшли:

операції клієнтів з використанням платіжних карток – 84,3%;

підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,1%;

придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,0%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали операції клієнтів з використанням платіжних карток – 31,9%, торговельна виручка – 31,6% та виручка від усіх видів послуг – 17,6%.

НБУ

Економічна правда