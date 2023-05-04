У новому пакеті санкцій ЄС можуть передбачити заходи проти країн, які допомагають РФ від них ухилятись

Європейський Союз обговорює новий механізм санкцій проти третіх країн, які роблять недостатньо, щоб запобігти ухилянню Росії від санкцій, особливо щодо тих, які не можуть пояснити різке зростання торгівлі ключовими товарами чи технологіями.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Основною метою інструменту є утримати країни від допомоги Росії та придушити торгові канали, які може використовувати Москва.

Якщо це не спрацює, блок матиме можливість як другий крок запровадити цільові обмеження на ключові товари.

Також ЄС має на меті розширити сферу дії кількох існуючих експортних заходів і заборонити транзит багатьох товарів через Росію.

Останній запроваджений в лютому 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії здебільшого буде зосереджений на ліквідації прогалин у вже введених заходах, а також на посиленні спроможності блоку застосовувати свої обмеження. Це реакція на те, як Москва досі могла постачати численні підсанкційні товари через треті країни.

Натомість Росія продовжує обходити санкції, щоб купувати ключові мікросхеми для війни.

Новий механізм надасть державам-членам повноваження створювати два списки: третіх країн та заборонених товарів.

Джерела розповіли, що якщо механізм буде схвалено національними урядами, рішення про те, які країни та товари включити до списку, будуть прийматися одностайно державами-членами.

Ці заходи навряд чи будуть націлені в першу чергу на Китай, але зосереджені в основному на країнах Центральної Азії та безпосередніх сусідах Росії.

В іншому запропонований пакет полегшить накладення санкцій на компанії в третіх країнах, які обходять санкції ЄС.

ЄС також прагне розширити існуючі заборони на автомобілі, високоякісні технології, промислові товари, залізо та сталь, а також продукти переробки, які використовують підсанкційні метали. Заборони на товари можуть поширюватися на права інтелектуальної власності та ліцензії, видані на виробництво цих товарів.

Новий набір заходів також накладатиме нові обмеження на трейлери, щоб уникнути того, щоб російські вантажівки причепили свої вантажі до вантажівок ЄС, коли вони досягнуть кордонів блоку.

Також ЄС, ймовірно, роз’яснить правила щодо існуючих заборон на вхід у порти ЄС і заборони на використання портових послуг, а також вказівки щодо пересадок із судна на судно.

Також очікується, що новий пакет міститиме також санкції проти ще десятків фізичних та юридичних осіб, але навряд чи проти російської державної атомної енергетичної компанії "Росатом" і ядерного палива через відсутність консенсусу серед держав-членів.