Прем'єрка Данії виголосила промову, написану штучним інтелектом

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у середу під час дебатів у парламенті виголосила промову, вступ до якої написав чат-бот ChatGPT.

Про це повідомляє TV2.

У короткій промові, написаній за допомогою штучного інтелекту, Фредеріксен подякувала коаліції та парламенту за роботу, перерахувала досягнення за останній рік роботи та висловила сподівання на подальшу співпрацю.

"Те, що я щойно прочитала, не було написано мною або будь-якою іншою людиною, якщо на те пішло. Це написав штучний інтелект – ChatGPT", – оголосила після цього голова данського уряду.

Вона визнала, що частина промови не була точною в усіх деталях, але вказала на значний потенціал технології.

"За лічені секунди він (ChatGPT – ред.) може написати промову, розв'язати університетську задачу, підготувати звіт із такою переконливістю, що мало хто з нас повірить, що за цим стоїть робот, а не людина. Штучний інтелект – це вже не майбутнє. Це реальність, і вона змінить наше суспільство до такої міри, що ми навіть не уявляємо", – додала Фредеріксен.

Зазвичай прем'єр-міністр Данії пише свої промови разом зі спічрайтером та найближчими радниками, уточнює TV2.

Стрімке зростання ChatGPT sз кінця 2022 року занепокоїло як політиків, так і спостерігачів за ШІ, які побоюються вибуху нерегульованої, неконтрольованої технології, здатної масово поширювати дезінформацію та ненависть, а також некоректний або упереджений контент.

У зв’язку з цим депутати Європарламенту, які працюють над Законом ЄС про штучний інтелект, пообіцяли встановити правила для обмеження систем штучного інтелекту загального призначення.

Європейська правда