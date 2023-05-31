Всі розділи
Укр / Рус

Прем'єрка Данії виголосила промову, написану штучним інтелектом

Середа, 31 травня 2023, 20:12 - Cергій Мельник

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у середу під час дебатів у парламенті виголосила промову, вступ до якої написав чат-бот ChatGPT.

Про це повідомляє TV2.

У короткій промові, написаній за допомогою штучного інтелекту, Фредеріксен подякувала коаліції та парламенту за роботу, перерахувала досягнення за останній рік роботи та висловила сподівання на подальшу співпрацю.

"Те, що я щойно прочитала, не було написано мною або будь-якою іншою людиною, якщо на те пішло. Це написав штучний інтелект – ChatGPT", – оголосила після цього голова данського уряду.

Вона визнала, що частина промови не була точною в усіх деталях, але вказала на значний потенціал технології.

"За лічені секунди він (ChatGPT – ред.) може написати промову, розв'язати університетську задачу, підготувати звіт із такою переконливістю, що мало хто з нас повірить, що за цим стоїть робот, а не людина. Штучний інтелект – це вже не майбутнє. Це реальність, і вона змінить наше суспільство до такої міри, що ми навіть не уявляємо", – додала Фредеріксен.

Зазвичай прем'єр-міністр Данії пише свої промови разом зі спічрайтером та найближчими радниками, уточнює TV2.

Стрімке зростання ChatGPT sз кінця 2022 року занепокоїло як політиків, так і спостерігачів за ШІ, які побоюються вибуху нерегульованої, неконтрольованої технології, здатної масово поширювати дезінформацію та ненависть, а також некоректний або упереджений контент.

У зв’язку з цим депутати Європарламенту, які працюють над Законом ЄС про штучний інтелект, пообіцяли встановити правила для обмеження систем штучного інтелекту загального призначення.

Європейська правда

Данія
Матеріали за темою
Данія збільшить оборонні витрати до $20,5 мільярдів до 2030 року, понад $3 мільярди надасть Україні 30 травня 2023, 11:57
Данія виділить ще 2,6 мільярда доларів на військову допомогу Україні 29 травня 2023, 17:03
Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд на 1 мільярд крон для України 27 травня 2023, 18:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті