УЗ встановила термінали для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях в Києві і регіоні

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"Укрзалізниця" оголосила про встановлення терміналів для купівлі квитків на приміські поїзди на 9 станціях в Києві та регіоні.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Відтепер пасажири можуть зручно купувати проїзні квитки та квитки на перевезення ручної поклажі (багажу), велосипедів, домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці на Приміському вокзалі станції Київ-Пас., на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошино, Тарасівка та Вишневе", - йдеться у повідомленні.

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При цьому розрахуватись за ці квитки можна карткою будь-якого банку або будь-якими засобами з NFC-модулем.

Валідація квитків відбувається стандартним чином - скануванням на турнікетних комплексах та предʼявленням квитка контролеру в поїзді, додали в УЗ.

Економічна правда