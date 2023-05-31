НАБУ і САП викрили схему з паливом на "Укрспирті" на 55 мільйонів

Детективи НАБУ у співпраці із прокурорами САП викрили схему реалізації на ДП "Укрспирт" котельного коксохімічного палива за завищеними цінами.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

"За даними слідства, у 2017-2020 роки ДП "Укрспирт" оголосило тендери на закупівлю такого палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Вони поставили понад 20 тис тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Для створення видимості прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь технічних учасників.

Державному підприємству "Укрспирт" завдано збитків на суму понад 55 млн грн", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Зазначається, що 30 травня сімом особам, причетним до схеми, повідомили про підозру. З них троє на момент скоєння злочину працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт".

"Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двох осіб (колишнього начальника управління ДП та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств) затримали в порядку ст. 208 КПК України", - додали в НАБУ.

фото: набу

"Дії трьох службових осіб ДП "Укрспирт", двох підприємців та двох бухгалтерів приватних товариств кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - додали в САП.

Економічна правда