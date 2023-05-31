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Надмірний контроль держави для малого бізнесу на одному рівні з ризиками війни – опитування

Середа, 31 травня 2023, 12:35 - Економічна правда

Малий і середній бізнес однією з головних проблем для роботи називає надмірний контроль і створення перешкод з боку держави.

Про це свідчить опитування представників МСБ, проведене на сторінках "Економічної правди" в партнерстві з ГО "Український клуб "Економічна свобода".

Опитування на сайті "Економічної правди" більше 500 представників бізнесу показало, що підприємці сьогодні найбільшою проблемою вважають "зменшення попиту на продукцію та послуги" – 56,9% опитаних.

Другим чинником, який заважає підприємницькій діяльності, респонденти називають "надмірний контроль і створення перешкод з боку держави" – 53,3%.

Третя проблема за вагою – "непрогнозованість на внутрішньому ринку через війну" – 48,4%. "Кадрові питання" – на четвертому місці – 24%.

 

Від держави малий та середній бізнес очікує, в першу чергу, спрощення адміністрування бізнесу (35,8% респондентів) та перезавантаження Державної податкової служби (27,6%). Очікування зниження податків зазначили лише 17,5% представників малого і середнього бізнесу. В опитуванні брали участь здебільшого фізичні особи-підприємці, які використовують спрощену систему оподаткування.

 

Оцінюючи, які заходи були найважливішими для відновлення економічної активності після спаду внаслідок шоку повномасштабної війни, 69,8% респондентів позитивно сприйняли припинення проведення планових та позапланових заходів з державного нагляду (контролю). Важливість зменшення податкового навантаження підкреслили 56,7% респондентів, дерегуляцію трудових відносин 31,4%.

 

Оцінюючи час на виконання регуляторних вимог, включаючи регулювання ринку праці, дотримання правил специфічних ринків, перевірки, сертифікацію, ліцензування, 20,7% респондентів вказали, що ці процедури щомісяця займають більше 5 днів.

 

25-29 травня 2023 року громадська організація "Український клуб "Економічна свобода" у партнерстві з "Економічною правдою" опитала преставників малого та середнього бізнесу (МСБ) щодо адміністративного навантаження під час війни. Дослідження проведене за підтримки Atlas Network.

Економічна правда

бізнес опитування війна влада
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