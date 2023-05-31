Україна виконала ще два структурні маяки МВФ в частині бюджетної політики

Кабiнет Мiнiстрiв зареєстрував у Раді законопроєкт № 9346 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості - його Україна зобов'язалась внести в Раду до кінця травня у рамках виконання Меморандуму з МВФ.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

У Меморандумі про співпрацю з МВФ йдеться про подання до Парламенту законодавчих пропозицій стосовно відновлення дії статті 52 Бюджетного кодексу та її посилення з метою зменшення кількості змін до державного бюджету, а також норм щодо встановлення обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями їх застосування.

У законопроєкті уряд пропонує встановити, що законопроект про внесення змін до закону про держбюджет може розглядатися у парламенті лише у разі наявності висновку Міністерства фінансів про підтримку такого законопроекту. Такий висновок має містити інформацію щодо можливостей фінансового забезпечення у поточному році і на середньостроковий період.

Також пропонується відновити передбачені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони.

Крім цього, документом пропонується:

відновити з 1 січня 2024 року середньострокове бюджетне планування (складанням Бюджетної декларації), що було зупинено у березні минулого року у зв’язку з початком великої війни;

відновити у 2023 році розробку Стратегії управління державним боргом, що також зупинено через повномасштабне вторгнення;

передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабміну, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду держбюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

"В 2021 граничний обсяг передбачався на рівні не більше 8,4%, а на 2022 і 2023 роки – не визначався", - прокоментувала Підласа.

Комітет з питань бюджету розгляне законопроєкт найближчим часом.

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Україна успішно пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ та отримає 900 мільйонів доларів другого траншу.

Економічна правда