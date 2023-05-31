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Нафта продовжує падати на тлі уповільнення попиту та обговорення держборгу США

Середа, 31 травня 2023, 10:24 - Анастасія Жарикова

Ціни на нафту в середу, 31 травня, продовжили знижуватись, оскільки побоювання щодо уповільнення попиту з боку Китаю після публікації слабших економічних даних переважили деякий позитивний прогрес у законопроєкті про стелю боргу США.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent із поставкою в серпні впали на 15 центів до 73,56 дол за барель до 06:56 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 14 центів до 69,32 дол за барель. 

Обидва контрольні показники впали більш ніж на 4% у вівторок.

Що вплинуло на ціни

Виробнича діяльність у Китаї скоротилася швидше, ніж очікувалося, у травні через ослаблення попиту. Офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) знизився до 48,8 з 49,2 у квітні. Результат відстав від прогнозу 49,4.

У США настрої трейдерів залишаються обережними, незважаючи на те, що законодавчі акти, розроблені за посередництва президента Джо Байдена та спікера Палати представників Кевіна Маккарті, спрямовані на зняття стелі боргу США в розмірі 31,4 трлн дол і досягнення нових скорочень федеральних витрат, пройшовши до повного складу Палати представників для обговорення. Очікується, що голосування за законопроєкт відбудеться в середу.

"Залежно від того, як проходитиме голосування до кінця тижня, ми можемо очікувати позитивного або знижувального впливу на ринок нафти, але трейдери будуть обережними перед появою новин", — зазначив провідний аналітик DBS Bank з енергетики Сувро Сакар.

Кінцевий термін погашення боргу майже збігається із зустріччю 4 червня ОПЕК+ – Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію. Учасники ринку неоднозначно дивилися на те, чи буде група збільшувати скорочення виробництва, оскільки падіння цін тисне на ринок.

Економічна правда

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