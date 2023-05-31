Курс валют на 31 травня: готівкова гривня зберігає стабільність
Середа, 31 травня 2023, 09:49 -
У середу, 31 травня, готівковий євро в банках подешевшав, на "чорному ринку" гривня зберігає стабільність до долара та євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,21 - 37,42 грн проти котирувань у 37,2 - 37,44 у вівторок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,26 - 40,53 грн проти курсу 40,22 - 40,54 грн за євро в вівторок.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,2 - 37,55 грн (курс на 30 травня – 37,15 - 37,55 грн);
- Євро – 40,1 - 40,6 грн (курс на 30 травня – 40,1 - 40,65 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,9 - 37,4 грн;
- Ощадбанк – 36,8 - 37,8 грн;
- Укрексімбанк – 37,15 - 37,65 грн;
- Райффайзен – 37,1 - 37,55 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.