Курс валют на 31 травня: готівкова гривня зберігає стабільність

У середу, 31 травня, готівковий євро в банках подешевшав, на "чорному ринку" гривня зберігає стабільність до долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,21 - 37,42 грн проти котирувань у 37,2 - 37,44 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,26 - 40,53 грн проти курсу 40,22 - 40,54 грн за євро в вівторок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,2 - 37,55 грн (курс на 30 травня – 37,15 - 37,55 грн);

Євро – 40,1 - 40,6 грн (курс на 30 травня – 40,1 - 40,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,9 - 37,4 грн;

Ощадбанк – 36,8 - 37,8 грн;

Укрексімбанк – 37,15 - 37,65 грн;

Райффайзен – 37,1 - 37,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.