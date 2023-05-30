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Ціни на нафту впали на 3% у вівторок: причини

Вівторок, 30 травня 2023, 17:50 - Олексій Павлиш

Ціни на нафту впали приблизно на 3% у вівторок, оскільки занепокоєння щодо пакту про стелю держборгу США охолодили ризиковані настрої на ринку, а змішані повідомлення від великих виробників затьмарили перспективи поставок напередодні їхньої зустрічі у неділю.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 2,38 долара, або на 3,1%, до 74,69 долара за барель до 13:19 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 2,07 долара, або на 2,9%, порівняно із закриттям п'ятниці, до 70,60 долара за барель. У понеділок розрахунки не проводилися через державне свято в США.

У понеділок деякі праворадикальні республіканські законодавці заявили, що можуть виступити проти угоди, яка підвищить стелю державного боргу США, найбільшого в світі споживача нафти, в той час як президент-демократ Джо Байден і спікер Палати представників республіканців Кевін Маккарті зберігали оптимізм щодо ухвалення угоди, нагадуэ агентство.

Байден і Маккарті уклали угоду на вихідних, і вона має пройти через Конгрес США до 5 червня.

"Потенційний дефолт матиме катастрофічні економічні наслідки як на внутрішньому, так і на глобальному рівні, що негативно вплине на попит на нафту", - сказав Тамаш Варга з PVM Oil.

Комітет з питань регламенту Палати представників має розглянути 99-сторінковий законопроєкт о 19:00 за Гринвічем у вівторок, перед голосуванням у Палаті представників, контрольованій республіканцями, та Сенаті, контрольованому демократами.

Крайній термін виплати боргу майже збігається із запланованою на 4 червня зустріччю ОПЕК+, і невизначеність щодо того, чи збільшать вони скорочення видобутку на тлі нещодавнього падіння цін, також тисне на ринок.

Економічна правда

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