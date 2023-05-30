Хакери атакували російський технологічний комплекс "Сколково"
Хакери зламали інфраструктуру російського науково-технологічного інноваційного комплексу "Сколково" у Москві.
Про це заявили в "Сколково".
"У ніч із 28 на 29 травня інфраструктура Фонду "Сколково" зазнала хакерської атаки. Зловмисники отримали частковий доступ до низки інформаційних систем і мережевих ресурсів. Зокрема, було зламано файлообмінник, розташований на фізичних потужностях Фонду.
Зловмисник або група зловмисників, які представилися українським кіберфронтом, взяла відповідальність за злом. Крім самого повідомлення про злом, хакери виклали у відкритий доступ знімки екранів низки внутрішніх інформаційних ресурсів, а також окремі документи", - йдеться у повідомленні.
У Фонді заявили про тимчасову недоступність сайту "Сколково" та онлайн-сервісів, додавши, що основна частина функціоналу буде відновлена протягом доби.
Згодом у "Сколково" додали, що роботу системи розпізнавання автомобільних номерів і замовлення автомобільних перепусток на територію ІЦ "Сколково" повністю відновили.
"Сколково" - діючий у Москві сучасний науково-технологічний інноваційний комплекс з розробки та комерціалізації нових технологій, який у РФ описувався як "Російська Кремнієва долина".
Центр "Сколково" був запущений у 2010 році за ініціативи тодішнього президента РФ Дмитра Медвєдєва.
Економічна правда