Хакери атакували російський технологічний комплекс "Сколково"

Хакери зламали інфраструктуру російського науково-технологічного інноваційного комплексу "Сколково" у Москві.

Про це заявили в "Сколково".

"У ніч із 28 на 29 травня інфраструктура Фонду "Сколково" зазнала хакерської атаки. Зловмисники отримали частковий доступ до низки інформаційних систем і мережевих ресурсів. Зокрема, було зламано файлообмінник, розташований на фізичних потужностях Фонду.

Зловмисник або група зловмисників, які представилися українським кіберфронтом, взяла відповідальність за злом. Крім самого повідомлення про злом, хакери виклали у відкритий доступ знімки екранів низки внутрішніх інформаційних ресурсів, а також окремі документи", - йдеться у повідомленні.

У Фонді заявили про тимчасову недоступність сайту "Сколково" та онлайн-сервісів, додавши, що основна частина функціоналу буде відновлена протягом доби.

Згодом у "Сколково" додали, що роботу системи розпізнавання автомобільних номерів і замовлення автомобільних перепусток на територію ІЦ "Сколково" повністю відновили.

"Сколково" - діючий у Москві сучасний науково-технологічний інноваційний комплекс з розробки та комерціалізації нових технологій, який у РФ описувався як "Російська Кремнієва долина".

Центр "Сколково" був запущений у 2010 році за ініціативи тодішнього президента РФ Дмитра Медвєдєва.

Економічна правда