ЄЦБ попередив про удар по провідним європейським банкам, якщо у фондів виникнуть проблеми

Провідні банки єврозони можуть зазнати удару, якщо їхні фінансові клієнти, такі як фонди, страхові компанії та клірингові центри, вилучать свої депозити або зіткнуться з іншими проблемами.

Про це попередив Європейський центральний банк (ЄЦБ) у вівторок, пише Reuters.

У дослідженні ЄЦБ розглядається ризик впливу так званих тіньових банків - таких як фонди та інші фінансові компанії, які надають фінансування в тій чи іншій формі - на традиційних кредиторів, і навпаки.

Дослідження виявило, що ризики як з точки зору банківських активів, таких як кредити, так і з точки зору зобов'язань, таких як депозити, були сконцентровані у 13 найбільших кредиторів єврозони, включаючи вісім глобально важливих банків.

Найбільший ризик, який було виявлено, полягав у тому, що тіньові банки виводили свої кошти з банків, такі як депозити та угоди про зворотний викуп. На них припадає 13% всіх зобов'язань традиційних банків - або більше для великих банків.

Це могло статися, якщо тіньові банки самі постраждали від відтоку коштів або втратили довіру до банку.

"Це фінансування може бути дуже чутливим до кредитної якості банків-реципієнтів і може посилити тиск на фінансування, з яким стикаються банки, якщо надійність їхніх фундаментальних показників була поставлена під сумнів", - зазначили в ЄЦБ.

Серед інших каналів впливу - примусовий продаж активів тіньовими банками, що призведе до збитків традиційних банків, оскільки їхні портфелі часто перетинаються або корелюють між собою, зазначає ЄЦБ.

ЄЦБ додав, що проблеми у системно важливих кредиторів також призведуть до проблем у тіньових банках.

"Якщо один або група таких (банків) опиняться в скрутному становищі, це, ймовірно, матиме суттєві наслідки з точки зору здатності значної частини сектору управляти ліквідністю та ринковими ризиками", - заявили в ЄЦБ.

Глобальними системно важливими банками єврозони є BNP Paribas, Deutsche Bank, BPCE, Credit Agricole, ING, Santander, Societe Generale і UniCredit.

Економічна правда