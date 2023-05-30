Курс валют на 30 травня: гривня слабне до долара, але зміцнюється проти євро
Вівторок, 30 травня 2023, 13:38 -
У вівторок, 30 травня, готівкові долар та євро в банках подешевшали, на "чорному ринку" гривня трохи ослабла до долара, але зміцнилась до євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 13:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,23 - 37,44 грн проти котирувань у 37,22 - 37,43 в понеділок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,3 - 40,49 грн проти курсу 40,31 - 40,54 грн за євро в понеділок.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,15 - 37,55 грн (курс на 29 травня – 37,25 - 37,6 грн);
- Євро – 40,1 - 40,65 грн (курс на 29 травня – 40,15 - 40,75 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,9 - 37,4 грн;
- Ощадбанк – 36,8 - 37,8 грн;
- Укрексімбанк – 37,15 - 37,65 грн;
- Райффайзен – 37,1 - 37,55 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.