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Курс валют на 30 травня: гривня слабне до долара, але зміцнюється проти євро

Вівторок, 30 травня 2023, 13:38 - Анастасія Жарикова

У вівторок, 30 травня, готівкові долар та євро в банках подешевшали, на "чорному ринку" гривня трохи ослабла до долара, але зміцнилась до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,23 - 37,44 грн проти котирувань у 37,22 - 37,43 в понеділок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,3 - 40,49 грн проти курсу 40,31 - 40,54 грн за євро в понеділок.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,15 - 37,55 грн (курс на 29 травня – 37,25 - 37,6 грн);
  • Євро – 40,1 - 40,65 грн (курс на 29 травня – 40,15 - 40,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,9 - 37,4 грн;
  • Ощадбанк – 36,8 - 37,8 грн;
  • Укрексімбанк – 37,15 - 37,65 грн;
  • Райффайзен – 37,1 - 37,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда
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