Вінниця отримала 16 трамваїв Tram 2000 зі Швейцарії
Вівторок, 30 травня 2023, 12:40 -
До Вінниці прибуло 16 вагонів "Tram2000" із цьогорічної партії вагонів, яку місту передає швейцарський Цюрих.
Про це повідомив у Facebook мер Вінниці Сергій Моргунов.
За його словами, останній трмвай цієї партії з Цюриха доставили 27 травня, очікується ще 19.
"На рейки міста вагони "Tram2000" вийдуть тоді, коли завершать їх технічну та юридичну підготовку. Попередньо, запуск планується вже цього літа", - уточнив Моргунов.
У Вінницькій міській раді додали, що цьогоріч місто має прийняти 16 вагонів. А на 2024-2026 роки запланована передача решти вагонів та інших компонентів, зокрема трамвайних рейок.
За допомогою Tram 2000 планують замінити старіші моделі трамваїв Mirage, які використовуються в Вінниці.
Економічна правда