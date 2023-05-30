Вінниця отримала 16 трамваїв Tram 2000 зі Швейцарії

фото: Facebook моргунова

До Вінниці прибуло 16 вагонів "Tram2000" із цьогорічної партії вагонів, яку місту передає швейцарський Цюрих.

Про це повідомив у Facebook мер Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, останній трмвай цієї партії з Цюриха доставили 27 травня, очікується ще 19.

"На рейки міста вагони "Tram2000" вийдуть тоді, коли завершать їх технічну та юридичну підготовку. Попередньо, запуск планується вже цього літа", - уточнив Моргунов.

У Вінницькій міській раді додали, що цьогоріч місто має прийняти 16 вагонів. А на 2024-2026 роки запланована передача решти вагонів та інших компонентів, зокрема трамвайних рейок.

За допомогою Tram 2000 планують замінити старіші моделі трамваїв Mirage, які використовуються в Вінниці.

Економічна правда