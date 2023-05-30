Дискусія "Дерегуляція на часі. Як під час війни звільнити бізнес від непотрібних дозволів та ліцензій?"
Україна поставила за мету за десять років зробити стрибок від перехідної економіки до економіки, що розвивається. Для цього необхідно суттєво підвищити рівень економічних свобод в Україні. На початку року ставилась амбітна мета скасувати майже 50% ліцензій і дозволів.
Що уже було скасовано за цей час, як відбувається цей процес та чи дозволить він зменшити адміністративне навантаження на підприємців і державні органи, які здійснюють нагляд за дотриманням регуляторних вимог.
Спікери:
- Олексій Соболев, заступник міністра економіки
- Дмитро Наталуха, народний депутат, голова комітету з питань економічного розвитку
- Тетяна Паламарчук, заступниця виконавчого директора СУП
Модератор: Дмитро Боярчук, виконавчий директор "СASE-Україна"
На заході 31 травня о 18:30 плануємо обговорити такі теми:
- Як відбувається дерегуляція під час війни в Україні? Хто грає в цьому ключову роль?
- Які сьогоднішні норми є безнадійно застарілими і вимагають осучаснення?
- Які дозволи, ліцензій та сертифікації для бізнесу чекають на гільйотину?
- Як дерегуляція дозволить зменшити витрати бізнесу та держави?
Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у заході та обговорити цю важливу тему разом з експертами та представниками бізнес-середовища на сторінках "Економічної правди".
Організатори заходу: Економічна правда, CASE-Україна, Atlas Network.
Реєстрація - за посиланням.
Трансляція вестиметься на сторінці "Ціна держави" у Facebook та YouTube.