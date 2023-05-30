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У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку

Вівторок, 30 травня 2023, 11:09 - Cергій Мельник
 
CMA CGM

Китайська верф Qingdao Shipyard передала компанії CMA CGM в експлуатацію перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку.

Про це пише ЦТС.

Судно отримало назву CMA CGM Masai Mara. Довжина контейнеровозу становить 240 м, ширина – 42,8 м, місткість – 5,9 тис. TEU.

CMA CGM Masai Mara оснащений 1,1 рефрозетками та обладнаний, як зазначають у Qingdao Shipyard, інноваційною двопаливною установкою, що працює на аміаку та морському газойлі.

Власник судна – бельгійська судноплавна компанія CMB, оператор – CMA CGM.

Загалом для CMA CGM буде побудовано шість контейнеровозів цієї серії.

Китай порти інфраструктура компанії
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